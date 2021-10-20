Чебан обсудил с членами Совета директоров ЕББР крупные проекты в Кишинёве

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Генеральный примар Ион Чебан провёл заседание с членами Совета директоров ЕБРР в Лондоне. В ходе дискуссии стороны обсудили ряд вопросов, касающихся проектов, которые муниципалитет осуществляет с ЕБРР в Молдове, а также некоторые крупные проекты на предстоящий период.

– Одним из моих первых действий в качестве примара стало утверждение на муниципальном уровне Плана действий Кишинёв – Зелёный город – Стратегическое планирование. Стратегическое планирование является важным этапом в устойчивом развитии города. Проект был инициирован в рамках программы Европейского банка реконструкции и развития «Зелёные города» – крупнейшей в своем роде комплексной программы городского развития, в которой участвуют более 20 городов и которая рассчитана на 100 городов к 2025 году, – отметил Ион Чебан.

В документе отражено видение развития города, а также инвестиции для достижения целей Стратегического планирования. В связи с этим генпримар упомянул о дополнительных проблемах в сфере инфраструктуры в Кишинёве: дороги, транспорт, парковки, образовательная и медицинская инфраструктура.

В настоящее время при финансовой поддержке ЕБРР муниципалитет реализует несколько крупных проектов, а именно: Программа восстановления водоснабжения и канализации; Проект городских дорог, 2 пакет; Проект энергоэффективности и тепловой реконструкции общественных зданий; Проект восстановления очистных сооружений; Проект управления твёрдыми отходами; Проект по восстановлению реки Бык и защите от наводнений.

– Мы намерены активизировать городское планирование, исследуя несколько крупных зон Кишинёва, которые находятся в неблагоприятном состоянии, но имеют огромный потенциал для развития. Мы инициировали обсуждение с местной командой ЕБРР вопроса о финансировании двух из этих зон за счёт строительства новых инженерных сетей и дорог, чтобы повысить экономический потенциал этих районов, – уточнил Чебан.

Первым потенциальным проектом является транзитная артерия, способная связать Международный аэропорт Кишинёва и северную часть города. Это станет возможным благодаря инвестициям и обновлению Зонального градостроительного плана. Второй крупный проект расположен рядом с рекой Бык.

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