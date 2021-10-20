Чебан обсудил проекты для Рышкановки на 2022 год

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан провёл накануне рабочую встречу с претором, вице-преторами и другими сотрудниками претуры Рышкановки. Целью беседы стало обсуждение проектов, которые планируется реализовать в этом секторе в 2022 году.



Градоначальник уточнил, что встречи касательно проектов на следующий год будут проведены на этой неделе в претурах и остальных секторов. Ион Чебан попросил, чтобы при утверждении бюджета муниципия все расходы и объем работ по каждому объекту были оценены отдельно и обсуждены с жителями.

Генпримар подчеркнул, что работа примарии Кишинёва будет по-прежнему сосредоточена на ремонте дорог и тротуаров, создании парковочных мест, восстановлении зелёных зон, ремонте дворов многоквартирных домов, учебных заведений и муниципальных больниц.

– Основным условием остаётся качество выполняемых работ и соблюдение установленных сроков их осуществления. Параллельно, пока позволяет погода, мы ускоряем работы на текущих площадках, – добавил градоначальник.

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