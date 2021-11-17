Чебан обогнал Санду и возглавил рейтинг политических деятелей страны

Чебан обогнал Санду и возглавил рейтинг политических деятелей страны

52,9% граждан положительно оценивают деятельность генерального примара Кишинёва Иона Чебана. Он занимает первое место в рейтинге. Майя Санду “скатилась” на второе место с 43,3%. Таковы результаты последнего опроса общественного мнения. 

Следом Игорь Додон с 38,6%, Владимир Воронин с 38,4%, Ион Кику с 33,8%. Наталья Гаврилица в топ и вовсе не попала.

“Социо-политический барометр” проводился компанией [imas] по заказу Public Media с 23 октября по 15 ноября. В исследовании приняли участие 893 респондента. Погрешность составляет +/-3%.

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