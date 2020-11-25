Чебан: Обеспечение жителей пригородов газом, водой и канализацией остаётся нашим приоритетом

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан провел в среду встречу с примарами пригородов. Градоначальник отметил, что обеспечение населенных пунктов, входящих в состав муниципия, газом, водой и канализацией является одним из приоритетов примарии, а у жителей ряда пригородов долгие годы этих условий не было. Муниципалитет инвестировал в этом направлении, подчеркнул Чебан, и, как следствие, некоторые проекты уже были завершены в этом году, другие – находятся на стадии реализации.

На сегодняшней встрече были обсуждены инициативы, которые будут включены в инвестиционные планы на 2021 год компаниями Chișinău Gaz, Moldova Gaz и Apă Canal. Как уточнил Чебан, в настоящее время подготавливаются необходимые для этого документы.

– У нас сложилось очень хорошее сотрудничество со всеми примарами и с руководством ответственных учреждений. Это очень важно, – добавил он.

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