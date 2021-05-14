Чебан об ужасном состоянии подъездных дорог к пригородам: Они не на балансе муниципалитета

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Генеральный примар признаёт, что ситуация с состоянием дорог плачевная не только в столице, но и в пригородах. Однако осуществлять работы пока невозможно в связи с тем, что нет ясности от Минэкономики и правительства касательно возможности закупки горячего асфальта согласно новым стандартам.

Сообщил примарам населённых пунктов, что подписал обращение в Государственную администрацию дорог, чтобы они как можно скорее приняли меры и исправили серьёзную ситуацию, сложившуюся на всех подъездных дорогах к пригородам. Я отправил этот запрос в связи с тем, что Управление транспорта не может и не имеет права вмешиваться, так как эти дороги не находятся на балансе муниципалитета, – подчеркнул Чебан.

Управление транспорта провело оценку всех подъездных дорог к пригородам, указав на серьёзность проблемы. К поданному запросу было приложено более 500 фотографий, сделанных на местах.

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