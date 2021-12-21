Чебан об угрозах Гаврилицы: Решайте проблемы граждан, а не переживайте о “разглашении” общедоступной информации

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Генеральный примар Ион Чебан отреагировал на заявления премьер-министра Натальи Гаврилицы касательно разглашённой им ранее информации о “зелёных коридорах”.

Так, градоначальник заявил, что эта информация является общедоступной и не представляет собой государственную тайну. Чебан также отметил, что центральным властям следовало бы делать свою работу на благо граждан, как это делает примария Кишинёва, а не переживать по поводу публикации данных о их собственном привилегированном передвижении по городу.

Я поднял другие данные, и оказалось, что было и по 80 запросов в день о предоставлении “зелёного коридора”. Считаю, что вам должно быть стыдно за это. Вы не более привилегированы, чем другие. Вы говорили раньше, что откажетесь от таких “льгот”. Если бы вы ездили на работу, как все остальные граждане, и вместе с ними стояли бы в пробках, то вы бы лучше понимали их проблемы, – заявил генпримар.

Он также упрекнул центральные власти в тотальной непрозрачности касательно информации, представляющей общественный интерес.

Общественный интерес представляют цены на газ, который вы покупаете в Нидерландах или других странах, контракты, заключаемые вами с неизвестными компаниями. Дебаты по бюджету тоже должны быть публичными. Показывайте результаты, а не мелите языком, – призвал Чебан.

Ранее генеральный примар заявил, что пробки в столице образуются частично из-за запросов на “зелёные коридоры” для высокопоставленных лиц.

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