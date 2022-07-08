Чебан об открытии 5 молодёжных центров: Молодые люди должны проводить время с пользой

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Регламент об организации и функционировании муниципального молодёжного центра Кишинёва, а также его штат и органиграмма утверждены в новой редакции. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

Он заявил, что планируется создать молодёжные центры во всех пяти секторах города. Градоначальник также отметил, что возросло количество молодых людей, посещающих муниципальный молодёжный центр в секторе Чеканы, который недавно отметил свою третью годовщину.

Волонтёры центра постоянно работают над оказанием помощи беженцам из Украины, также они были вовлечены в мероприятия, проводимые примарией Кишинёва в период пандемии COVID-19. В настоящее время волонтёры участвуют в распределении наборов с продуктами питания и средствами гигиены в муниципальном центре размещения Patria Lukoil.

– Благодаря своему активному участию, молодые люди показывают, что им не все равно. Для молодых людей важно найти себя в деятельности, которая приносит пользу. Таким образом, мы сможем задействовать еще больше пространства, чтобы им было где проводить свободное время с пользой, – отметил генаримар.

Услуги, предоставляемые в муниципальных молодёжных центрах, направлены на подготовку навыков самостоятельной жизни, пропаганду здорового образа жизни, облегчение доступа к образованию, стимулирование навыков общения, создание атмосферы доверия и взаимного уважения.

– Мы не хотим, чтобы молодые люди проводили время на улицах. Они должны находиться в безопасном месте. Таким образом, мы воспитаем образованное и дружелюбное поколение, которое будет участвовать в процессе принятия решений, – подчеркнул Чебан.

Отметим, что расходы на заработную плату сотрудников муниципального молодёжного центра на 2022 год будут покрыты за счёт средств, предусмотренных для утверждения муниципального бюджета Кишинёва на 2022 год во втором чтении.

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