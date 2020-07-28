Чебан об отчетах о деятельности муниципальных подразделений: Хочу, чтобы примария стала прозрачным учреждением

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Отчеты о деятельности муниципальных подразделений местной публичной администрации Кишинева за первые 6 месяцев текущего года опубликованы на официальном сайте примарии.

По словам генерального примара Иона Чебана, также будут обнародованы еженедельные отчеты деятельности претур.

– Можно увидеть и оценить текущие проекты, этапы реализации и финансовые средства, выделенные на эти цели. Я хочу, чтобы примэрия Кишинева стала самым прозрачным учреждением и соответствовала потребностям жителей, – отметил градоначальник.

Отчеты о деятельности муниципальных подразделений можно найти по ссылке: https://www.chisinau.md/lib.php?l=ro&idc=623&t=/Rapoarte-de-actvitate/Rapoarte-de-activitate-subdiviziuni.

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