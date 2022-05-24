Чебан об обысках у Додона: Очередная дымовая завеса, чтобы скрыть бездействие властей и приготовить граждан к ухудшению жизни

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан прокомментировал обыски, которые проходят сегодня дома у бывшего президента Молдовы Игоря Додона. Так, градоначальник заявил, что такие действия – это не что иное, как очередная дымовая завеса, призванная отвлечь общественность от реальных проблем, с которыми сегодня сталкиваются граждане страны.

– Не сумев добиться ничего из обещанного ими же, – возврат украденного миллиарда, борьба с коррупцией, реформа судебной системы, лучшая жизнь, децентрализация местного самоуправления, – они ведут себя как на большой сцене и режиссируют каждый этап, чтобы восстановить свой имидж. У них вся власть в государстве, но они ничего не могут сделать для людей, кроме зрелищ и нищеты. Ни в одной сфере нет проекта, который они начали и успешно реализуют. То, что они на самом деле произвели со временем, – это заимствование схем, политическая расправа, удорожание жизни людей, выставление на ключевые государственные посты без публичных конкурсов всевозможных верных или близких людей и некомпетентных родственников, заключение договоров втайне в собственных интересах, – написал Чебан на своей странице в соцсети.

По словам генпримара, центральные власти подчинили себе государственные учреждения, – прокуратуру, СИБ, НАЦ, систему правосудия, Teleradio Moldova, – и используют их как инструмент мести.

– Каждый день сотни людей навсегда уезжают из Молдовы из-за нищеты, сёла остаются безлюдными, а избранные жителями примары не имеют рычагов управления чем-либо без денег из бюджета. Уезжают семьи, дети, молодежь, хорошие специалисты, которые разочаровались. Сегодняшние обыски у бывшего главы государства должны нас обеспокоить, потому что наверняка готовятся новые повышения цен или деструктивные решения, о которых они знают, а такими действиями хотят успокоить людей, – уверен градоначальник.

Ион Чебан также придерживается мнения, что будут жертвы и во внутренних “кланах” власти – сейчас ищут “козлов отпущения”.

– Все эти дымовые завесы призваны прикрыть все их промахи и некомпетентность, спасти их собственную «шкуру», чтобы как можно дольше оставаться во главе государства. Самое страшное, что механизм хаоса во всей системе защиты экономики страны уже запущен, и последствия будут тяжелыми не только для каждого отдельного гражданина, но и для развития страны. Наше государство захвачено, высшие законы государства грубо нарушаются в пользу тех, кто правит страной! – подчеркнул глава Кишинева.

Напомним, сегодня Антикоррупционная прокуратура, Служба информации и безопасности и Национальный антикоррупционный центр проводят обыски в доме бывшего президента Молдовы и почетного председателя Партии социалистов РМ Игоря Додона.

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