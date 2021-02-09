Чебан об обращении рекламщиков в НАЦ: Меня не запугать, я руководствуюсь интересами горожан!

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Ассоциация рекламных агентств Молдовы подала обращение в Антикоррупционную прокуратуру и Национальный антикоррупционный центр с требованием привлечь к ответственности генпримара Иона Чебана, а также вице-примаров и служащих примарии.

Как отметил градоначальник, рекламщики обвиняют примарию в нарушении законов и запрете на деятельность в городе.

Одним словом, мы не позволяем им загрязнять город и заполнять столицу различными рекламными устройствами. До сих пор они годами работали, используя незаконные рычаги, вопреки всем распоряжениям. Сегодня примария наводит порядок в этой сфере. Разве правильно, чтобы на кольцевых развязках находились рекламные устройства? Разве правильно, чтобы на перекрёстке было около 25 больших панно? – поинтересовался Чебан.

Генпримар отметил, что до утверждения нового Регламента о рекламе разрешения на размещение рекламных панно не продлеваются. Кроме того, в этом году начнётся ремонт многих улиц и тротуаров, а рекламные устройства затрудняют осуществление работ.

Новый регламент подразумевает, что места, предназначенные для уличной рекламы, будут выставлены на аукцион. Вот это должны знать люди, а не истории про некоторые компании, которые строили свой бизнес на уродовании города различными трёхэтажными рекламными щитами, – подчеркнул Чебан.

Примар добавил, что участившиеся в последнее время атаки на него и попытки запугивания направлены на то, чтобы изменить его отношение к незаконному строительству, киоскам, рекламе, земельным отношениям, сотням схем, которые навредили муниципальному бюджету и сделали город уродливым.

Моё мнение остаётся неизменным. И в своих действиях я руководствуюсь пожеланиями граждан, которые терпели беззаконие, длившееся долгие годы в Кишинёве! – подытожил градоначальник.

Напомним, ранее Ион Чебан отметил, что желает наладить с бизнесом честное сотрудничество с соблюдением интересов горожан.

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