Чебан об избиении несовершеннолетней: Надо наказать и виновных, и их родителей

Чебан об избиении несовершеннолетней: Надо наказать и виновных, и их родителей

Генеральный примар муниципия потребовал взять под строгий контроль дело о публичном насилии над школьницей-подростком со стороны других несовершеннолетних, и попросил информировать его лично о каждом этапе.

Градоначальник подчеркнул, что этот факт заслуживает осуждения и его нельзя ничем оправдать.

Шокирует, что одна девушка унижает другую на глазах у подростков, после чего на следующий день говорит, что поступит так снова, и ей не жаль. В данном случае нельзя говорить о толерантности, я считаю, что этих подростков нужно исключить из учебных заведений. Родители этих девушек также должны быть наказаны, а директоров учебных заведений следует предупредить о недопустимости сокрытия подобных инцидентов, – заявил Чебан.

Он потребовал чётких и жёстких действий по этому случаю, чтобы подобное больше не повторялось.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md