Чебан об избиении несовершеннолетней: Надо наказать и виновных, и их родителей

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Генеральный примар муниципия потребовал взять под строгий контроль дело о публичном насилии над школьницей-подростком со стороны других несовершеннолетних, и попросил информировать его лично о каждом этапе.

Градоначальник подчеркнул, что этот факт заслуживает осуждения и его нельзя ничем оправдать.

Шокирует, что одна девушка унижает другую на глазах у подростков, после чего на следующий день говорит, что поступит так снова, и ей не жаль. В данном случае нельзя говорить о толерантности, я считаю, что этих подростков нужно исключить из учебных заведений. Родители этих девушек также должны быть наказаны, а директоров учебных заведений следует предупредить о недопустимости сокрытия подобных инцидентов, – заявил Чебан.

Он потребовал чётких и жёстких действий по этому случаю, чтобы подобное больше не повторялось.

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