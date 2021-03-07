Чебан об итогах визита в Бухарест: Обменялись опытом и установили цели для сотрудничества с примарами румынских городов

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан рассказал об итогах своего 3-дневного рабочего визита в Бухарест. Так, по его словам, в румынской столице состоялись продуктивные встречи с представителями Ассоциации муниципалитетов Румынии, Международной ассоциации City Managerilor и Ассоциации City Managerilor из Румынии.

– В ходе встреч мы обменялись мнениями и опытом, а также установили цели для будущего сотрудничества с примарами городов Бузэу, Яссы, Сучава, Хунедоара, Орадя. Также я встретился с примарами секторов Бухареста, представителями Палаты депутатов и Сената, специалистами из разных областей примэрий, компаний, а также со старыми друзьями. Этот визит был насыщен событиями, – отметил Ион Чебан.

Глава Кишинева добавил, что многие примары, а также представители центральной и местной публичной администрации в ближайшее время посетят Кишинев. А местная столичная власть в свою очередь отправится в некоторые города Румынии для обмена опытом и передовой практикой.

Генпримар также уточнил, что сегодня он находится в Брашове, где в последующие дни у него запланированы встречи со многими официальными лицами.

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