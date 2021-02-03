Чебан об инновационных проектах в столице: инициативы, приносящие пользу городу, необходимо поддерживать

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Муниципалитет поддерживает инновационные проекты в столице, поэтому желающие могут подать документы на финансирование в рамках Программы гражданского бюджета муниципия Кишинёв на 2021 год. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

Считаю, что это хорошо, потому что инициативы, которые приносят дополнительную пользу столице, заслуживают поддержки. Проекты для реализации будут отобраны оценочной комиссией, состоящей из представителей местной публичной администрации Кишинёва и гражданского общества. Затем они будут выставлены на голосование граждан. Мы гарантируем прозрачность на протяжении всего процесса, победят лучшие проекты, – уточнил Чебан.

Предложения могут регистрировать жители Кишинёва, достигшие 16 лет. Подача документов может осуществляться как физическими, так и юридическими лицами, индивидуально или в группах.

Глава муниципия также уточнил, что важным критерием является обеспечение софинансирования, поэтому для проектов, представленных физическими лицами, оно составит от 1%, а для юридических лиц – 20%.

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