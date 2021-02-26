Чебан об аукционе на право торговли в Кишиневе: Места предоставлены законно, киоски не появляются хаотично

Чебан об аукционе на право торговли в Кишиневе: Места предоставлены законно, киоски не появляются хаотично

Сегодня состоится четвёртый аукцион для получения права на размещение киосков на территории Кишинева. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, уточнив, что он будет таким же открытым и транспарентным, как предыдущие.

По словам градоначальника, на конкурс предложено 20 мест для осуществления уличной торговли, которые расположены на улицах, в скверах, возле зеленых зон. Цена на право размещения торговых единиц составляет от 157,5 тыс. до 483 тыс. леев.

– Срок действия договора на право торговли – 5 лет, экономический агент может быть уверен, что в этом месте не появится другой киоск, ему не нужно будет никому давать взятку для продолжения работы. Главное – чтобы жители города знали, что эти места предоставлены на законных основаниях, и ларьки не появляются в одночасье, как грибы после дождя, – отметил Ион Чебан.

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