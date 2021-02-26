Чебан об аукционе на право торговли в Кишиневе: Места предоставлены законно, киоски не появляются хаотично

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Сегодня состоится четвёртый аукцион для получения права на размещение киосков на территории Кишинева. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, уточнив, что он будет таким же открытым и транспарентным, как предыдущие.

По словам градоначальника, на конкурс предложено 20 мест для осуществления уличной торговли, которые расположены на улицах, в скверах, возле зеленых зон. Цена на право размещения торговых единиц составляет от 157,5 тыс. до 483 тыс. леев.

– Срок действия договора на право торговли – 5 лет, экономический агент может быть уверен, что в этом месте не появится другой киоск, ему не нужно будет никому давать взятку для продолжения работы. Главное – чтобы жители города знали, что эти места предоставлены на законных основаниях, и ларьки не появляются в одночасье, как грибы после дождя, – отметил Ион Чебан.

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