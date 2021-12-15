Чебан об Алайбе: У него 3 квартиры, дом и автомобили. Не хотят ли правоохранительные органы его проверить?

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Генеральный примар Ион Чебан резко раскритиковал депутата ПДС Думитру Алайбу. Глава муниципия обвиняет его в том, что вместо того, чтобы трудиться над бюджетной политикой, он занимается политикой в фэйсбуке и высказывает свое мнение по вопросам, не входящим в его компетенцию.

– Я вижу председателя комиссии по экономике, который является специалистом во всем, в особенности в комментариях на фэйсбуке. У этого «честного и хорошего» человека 3 квартиры, дом, машины. Не хотят ли правоохранительные органы провести расследование и узнать, откуда у председателя комиссии, который никогда ничего не делал, столько имущества. Кстати, я сам пригласил его из диаспоры домой. Взял его на работу в Министерство образования, а через полгода уволил, потому что кроме как «портить воздух» в министерстве, он не сделал ничего хорошего. Теперь этим же он занимается в парламенте, – подчеркнул Ион Чебан.

Генпримар также добавил, что руководство страны добивается власти в Кишиневе, поэтому атакуют местную администрацию.

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