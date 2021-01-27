Чебан об ABS Recycling: Их требования противоречат принципам конкуренции и здравому смыслу (ВИДЕО)

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Генеральный примар муниципия не имеет ничего против деятельности компании ABS Recycling, но категорически не принимает их претензии по отношению к муниципалитету, так как считает это чистым шантажом.

Об этом Ион Чебан заявил накануне в ходе телепередачи. Градоначальник подчеркнул, что переработка мусора – хорошее дело, но в случае с ABS Recycling – это бизнес, приносящий доход.

В этом бизнесе нет ничего плохого, кроме одного – попытки шантажировать примарию Кишинёва. Поясню: на протяжении нескольких лет этот бизнес был рентабельным, но как только примария взяла кредит в 9 миллионов евро, поступило предложение распределить эти деньги “по кулуарам”, так сказать. Не направить их на развитие мунпредприятия “Autosalubritate”, на решение проблемы сортировки мусора, а вместо этого вложиться в данное предприятие. Почему мы должны это делать? Почему мы не можем провести транспарентный конкурс? Почему на протяжении 3 лет это предприятие было рентабельным, а сейчас внезапно перестало? – задался вопросами Чебан.

Он отметил, что ABS Recycling предлагает муниципалитету либо платить им около 50 млн леев ежегодно, либо купить данную фирму за 200 млн леев.

Почему мы должны это делать? Да, мы хотим решить проблему переработки мусора, и мы решим её, но не таким способом. Мы не можем себе позволить отдать миллионы леев частной компании вместо того, чтобы потратить их на развитие этой сферы для самого муниципалитета. Более того, такой поступок не одобрят ни ЕБРР, ни ЕС, предоставившие нам деньги, потому что это противоречит принципам конкуренции и здравому смыслу. Я предлагаю им рациональный диалог, без шантажа, – добавил генпримар.

Компания ABS Recycling начала деятельность в 2016 году в рамках пилотного проекта по сбору пластика для развития услуг по переработке. Каждый день несколько тонн отходов от МП “Autosalubritate” шли на сортировку, ABS Recycling оставались 15% отходов, которые позже отправлялись на завод по переработке в Пересечино.

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