Чебан о затопленных улицах: В верхней части города нет ливнёвок, а решетки установлены для красоты

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Генеральный примар Кишинева осмотрел сегодня утром некоторые столичные районы, пострадавшие от дождей в минувшие выходные. По его словам, многие проблемы были решены, но муниципальные службы продолжают работать над их устранением.

Об этом градоначальник рассказал в ходе заседания муниципальных служб примарии.

Ион Чебан также отметил, что в верхней части города нет ливневых стоков, поэтому вода, стекающая вниз не успевает уходить.

– Кульминацией является то, что на улице Георге Асаки после ремонта были установлены решетки для так называемых ливнёвок. Но до улицы Пан Халипа их установили лишь для красоты. На самом деле ливнёвок там нет. Когда журналисты показывают, что они полные от ила, знайте, что они не наполненные, ливнёвок там просто нет, – подчеркнул он.

Генпримар утверждает, что в этом виновато бывшее руководство примарии Кишинева.

– Сегодня мы имеем то, что имеем. Почему об этом не говорили до сих пор? Вероятно, тем, кто делал эту работу, было стыдно за то, что она была выполнена лишь наполовину, так как и в других случаях, – отметил Чебан.

Градоначальник также сказал, что в связи с наводнениями на улице Албишоара часть реки Бык будет очищена. Кроме того, в этом году отремонтируют улицу Албишоара. Работы начнутся в скором времени.

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