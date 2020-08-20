Чебан о запахе на очистной станции: Если расследование выявит виновных, пощады не ждите (ФОТО)

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Рабочая группа, созданная по распоряжению генерального примара Иона Чебана, которая должна выяснить причины появления неприятного запаха в городе и выявить виновных в сложившейся ситуации, выехала сегодня на место.

Рабочая группа анализирует все обстоятельства. Через 3 дня мне должны предоставить полный отчёт и конкретные предложения для решения проблемы. По этому поводу также проводится внутреннее расследование. Если выявят виновных, пощады не будет никому, потому что меня каждый раз уверяли, что неприятного запаха от очистных сооружений не будет, – подчеркнул генпримар.

Глава столицы также отметил, что вчера его проинформировали о том, что концентрация сбросов в последнее время на очистных сооружениях увеличилась, и виноваты в этом экономические агенты, у которых нет индивидуальных установок для предварительной обработки.

Почему я узнал об этом вчера? Почему не были предприняты необходимые меры? И почему эту ситуацию со стороны некоторых экономических агентов годами терпели? Я должен получить ответы на эти вопросы в течение 3 дней после изучения всех обстоятельств, – возмутился Чебан.

В то же время были отправлены обращения в некоторые государственные учреждения: министерству сельского хозяйства, инспекции по охране окружающей среды, муниципальному центру профилактической медицины, национальному агентству общественного здоровья, национальному агентству по безопасности пищевых продуктов. Глава муниципия распорядился, чтобы подчинённые организации провели внеплановые проверки с отбором проб у производственных компаний, сбрасывающих сточные воды с высокой концентрацией загрязняющих веществ в общественную канализационную сеть.

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