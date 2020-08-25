Чебан о возобновлении учебного процесса: Это будет нелегко, но мы должны преодолеть сложную ситуацию

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В соответствии с решением Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью, учебный процесс во всех образовательных учреждениях возобновляется с 1 сентября при соблюдении условий осуществления деятельности.

Как отметил генпримар Ион Чебан, чрезвычайная комиссия по общественному здоровью муниципия Кишинёв утвердила инструкции о мерах защиты, которые должны применяться при организации деятельности образовательных учреждений.

Это будет нелегко для всех, но дети должны вернуться в школу или детский сад, иначе будут отставать от учебной программы. Я попросил, чтобы родители были проинформированы, а учителя – готовы к постепенному возобновлению работы, чтобы не было оказано давление на систему образования в столице. Мы все понимаем, что будет непросто, но, будучи ответственными, подготовленными и оснащёнными, мы должны преодолеть эту сложную ситуацию, – отметил Чебан.

По словам градоначальника, каждая школа уже выбрала модель обучения, по которой будет осуществлять свою деятельность с 1 сентября. В настоящее время в столице ни одно образовательное учреждение не закрыто на карантин, хотя зарегистрировано 65 случаев заражения COVID-19 среди сотрудников системы образования и 40 случаев среди детей в возрасте от 3 до 18 лет.

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