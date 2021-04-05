Чебан о возможных протестах из-за ограничений: Весь мир устал от запретов, но ситуация очень сложная

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Во многих странах мира сохраняются тяжелая ситуация и жёсткие ограничения в связи с коронавирусом, и гражданам Молдовы также следует набраться терпения. Об этом в ходе оперативного заседания глав муниципальных служб заявил генеральный примар Ион Чебан в связи с тем, что некоторые пользователи соцсетей призывают население выйти на протест против введённых мер.

– Они хотят сказать, что устали сидеть дома. Весь мир устал сидеть дома. Весь мир устал считать скончавшихся. Врачи устали постоянно бороться без остановки. Уважаемые граждане, у многих из вас есть родственники, друзья, коллеги в других странах. Спросите у них, как обстоят дела в Германии, что творится в Париже, Великобритании, северных регионах Италии. Что творится рядом – в Румынии. Мы делаем все возможное, чтобы преодолеть кризис, – сказал градоначальник.

Ион Чебан также отметил, что невозможно сделать так, чтобы были довольны абсолютно все граждане страны.

– Нас попросили перевести школьников на онлайн-обучение – мы сделали это. Но после нам стали говорить – нет-нет, зачем вы держите нас дома? Мы делаем все возможное для столичных медучреждений, давление на которое сейчас огромное, и прошу вас относиться с пониманием и уважением к труду каждого медицинского работника, – сказал он.

Он выразил надежду, что центральные власти будут сотрудничать с местными и разрешат прогулки в столичных парках и тренировки на свежем воздухе.

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