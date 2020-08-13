Чебан о возможном протесте фермеров в Кишиневе: Город не справится с такой масштабной акцией

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Руководство молдавской столицы уважает мнение всех граждан, но не хочет допускать нарушения прав жителей муниципия. Об этом заявил генеральный примар Ион Чебан, комментируя поступившую ему информацию о планах организовать в Кишиневе массовую акцию протеста с участием фермеров и сельскохозяйственной техники.

Градоначальник отметил, что город не в состоянии справиться с таким протестом, в частности с присутствием на улицах большого количества сельскохозяйственных машин. Так, учитывая, что несколько улиц ремонтируются, есть риск спровоцировать гигантскую пробку.

– На этой неделе была перекрыта только часть улицы Албишоара, и это показало нам, насколько много автомобилей сейчас в городе. Все это провоцирует возникновение серьезных заторов на дорогах и причиняет неудобство горожанам, – сказал Ион Чебан.

В связи с этим он обратился к министру внутренних дел Павлу Войку с просьбой разрешить эту ситуацию.

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