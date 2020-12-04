Чебан о впечатлениях от визита в Хельсинки: Некоторые идеи мы можем применить в Кишинёве (ФОТО)

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Новые практики для развития города, идеи для модернизации инфраструктуры, инновационные методы в различных областях – всё это можно почерпнуть у финской столицы. Уверенность в этом выразил генпримар муниципия Ион Чебан, находящийся с визитом в Хельсинки.

– У них есть чёткие правила, кто и что должен делать в городе. И там есть тротуары, не предназначенные для пешеходов, есть урны для мусора, расположенные далеко друг от друга, такие же остановки, парки с минимумом уличной мебели, неохраняемые общественные туалеты, маленькие и аккуратные детские площадки, рынки в центре города, обустроенные по новым стандартам. Никто не ломает, не выбрасывает мусор на землю, все соблюдают правила, – отметил Чебан.

Напомним, генеральный примар Ион Чебан находится с рабочим визитом в Хельсинки. Поездка осуществляется по приглашению с финской стороны. По словам градоначальника, цель визита – обмен опытом и передовой практикой, которые впоследствии будут реализованы в Кишинёве.

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