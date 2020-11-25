Чебан о тех, кто критикует модернизацию сквера “Михай Эминеску”: Некоторые из них даже не знали о существовании памятника великому поэту

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Работы по благоустройству сквера “Михай Эминеску” находятся на последней стометровке, несмотря на то, что многие критикуют модернизацию зелёной территории. Об этом написал генеральный примар Ион Чебан в соцсети.

Некоторые жители, в том числе те, кто критикует восстановление сквера, не знали, что здесь находится памятник великому поэту. Одни приходят сюда из любопытства, другие говорят, что здесь красиво и им нравится. На будущее у нас есть несколько хороших идей, связанных с дополнением этого места уникальными элементами, – уточнил глава муниципия.

В сквере завершаются работы по установке городской мебели и уникального для Кишинёва освещения. Здесь посажены деревья, ели и декоративные кустарники.

Напомним, ранее генпримар сказал, что на территории установят 40 фонарей, а для памятника поэту Михаю Эминеску и нескольких деревьев будет налажена 3-цветная декоративная подсветка.

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