Чебан о строительстве зданий возле Цирка: Пока я примар – этому не бывать

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Генеральный примар муниципия потребовал уволить советника по вопросам архитектуры и урбанизма Юрия Повар в связи со скандальным решением о строительстве здания возле столичного Цирка.

Так, накануне состоялось первое заседание нового состава Национального совета по историческим памятникам, на котором был утверждён проект строительства между Цирком и церковью Константина и Елены комплекса из четырёх жилых домов высотой 14 и 17 этажей и 21-этажного бизнес-центра.

Эта территория является защитной зоной церкви Константина и Елены, и мне жаль, что Национальный совет по историческим памятникам принял такое решение, несмотря на наши дискуссии на этот счёт. Я попросил профильное управление, занимающееся приёмом на работу и увольнением в примарии Кишинёва, прекратить сотрудничество с господином Повар. Я очень разочарован, и признаю это публично, – сказал градоначальник.

Далее он отметил, что решение Национального совета по историческим памятникам является консультативным, и примария Кишинёва не обязана его выполнять и не выполнит.

Гарантирую, что как минимум пока я являюсь генеральным примаром Кишинёва, это решение не будет применено ни в какой форме. Да, город необходимо развивать, но не так. У нас есть много территорий для развития, но исторический центр Кишинёва и зоны вокруг памятников необходимо охранять, – подчеркнул Чебан.

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