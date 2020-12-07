Чебан о стихийной торговле у Кафедрального собора: Некоторые “умники” заявили, что у них есть “крыша”, но закон надо соблюдать

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Генеральный примар Ион Чебан возмутился тому, что вчера вечером обнаружил незаконные торговые точки в сквере Кафедрального собора.

– Я говорил, что ярмарок в этом году не будет. То, что я увидел вчера, это катастрофа – импровизированный рынок в сквере Кафедрального собора, где продается всё, что угодно. Когда я спросил, почему они здесь продают, и есть ли у них документы, мне ответили, что у них есть “крыша”. Мне назвали имена людей, покрывающих незаконные действия, – сказал Ион Чебан на сегодняшнем заседании.

По словам градоначальника, примария Кишинёва создала в столице праздничную атмосферу, чтобы все желающие могли насладиться зимними праздниками, а не для того, чтобы некоторые “умники” незаконно торговали в общественных местах.

– Полицию, которую я вызвал, пришлось ждать 20 минут, а на составление протокола ушло 2 часа. Мало того, что эти люди нарушают распоряжение чрезвычайной комиссии, так ещё и продают шары по 60 леев за штуку, а также заставляют детей реализовывать свой товар, – подчеркнул Чебан.

Глава столицы попросил полицию проверить все места, подготовленные к рождественским праздникам.

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