Чебан о спиле деревьев в сквере “Михай Эминеску”: Будут и тень, и новые деревья в ремонтируемых зонах (ВИДЕО)

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У столичной примарии и МП “Ассоциация зелёного хозяйства” нет и не будет намерений срезать деревья, находящиеся в хорошем состоянии. Об этом заявил генеральный примар муниципия Ион Чебан, отвечая на критику в связи с тем, что в ремонтируемом сквере были спилены некоторые деревья, а вместо них укладывается тротуарная плитка.

Градоначальник подчеркнул, что на все работы с зелёными насаждениями есть необходимые заключения и документы.

Когда в городе дерево падает и причиняет ущерб или, не дай Бог, вред здоровью, то люди возмущаются. И такие случаи были не раз, даже с летальным исходом, к сожалению. Мы позаботимся о том, чтобы в отремонтированных зонах были высажены новые деревья, а также о том, чтобы было достаточно тени для прогулок, – заверил Чебан.

Он также особо отметил, что каждое дерево в сквере “Михай Эминеску” будут поливать.

Напомним, ранее примар рассказал, что в сквере выполнены самые важные работы – установка ночного и декоративного освещения, а также системы полива. На территории установят 40 фонарей, а для памятника поэту Михаю Эминеску и нескольких деревьев будет налажена трехцветная декоративная подсветка. Работы по ремонту сквера начались 11 августа и завершатся в октябре.

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