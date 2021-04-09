Чебан о соблюдении норм режима ЧП: Мы не можем штрафовать всех, но контроль есть

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Для экономических агентов в Кишинёве установлены очень четкие правила. Большинство предпринимателей их соблюдают, но есть и нарушители. Об этом сообщил Ион Чебан.

Он отметил, что в случае выявления нарушений территориальные комиссии и компетентные органы, в том числе полиция, составляют протоколы и выписывают штрафы.

– Несколько иная ситуация складывается с рынками, в том числе с Центральным. Это площадки на открытом воздухе, и они стараются соблюдать все нормы, но здесь есть и человеческий фактор. Так, люди зачастую снимают маску, как только прошли контроль. Это реальность. К сожалению, некоторые до сих пор не верят в коронавирус. Но он есть. Одни болеют им легко, но немало и тяжелых, даже фатальных случаев, – отметил градоначальник.

Ион Чебан в очередной раз подчеркнул, что преодоление пандемии во многом зависит от ответственности каждого гражданина.

– Мы проводим проверки, штрафуем нарушителей, но мы не можем штрафовать абсолютно всех. Что касается дальнейшего развития ситуации, будут ли введены дополнительные ограничения, – в Кишиневе сейчас ситуация находится под контролем. На данный момент главное – это вакцинация, – подытожил Чебан.

Напомним, режим чрезвычайного положения из-за коронавируса в Молдове был введен 1 апреля и будет действовать до 30 мая.

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