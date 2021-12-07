Чебан о снятии Таубер с выборов: Власти создали очень опасный прецедент

0

Приняв решение о необходимости исключения из предвыборной гонки одного из кандидатов в примары Бельц, ЦИК поступил неправомочно. Об этом заявил генеральный примар Кишинева Ион Чебан в эфире частного телеканала. Он также отметил, что в последние месяцы руководством страны были созданы очень опасные прецеденты.

– Эксперты Promo-LEX, занимающиеся мониторингом выборов, в недоумении от того, что произошло и как это произошло. Меня удивило, что многие обычно очень активные эксперты словно воды в рот набрали – молчат по этому поводу. С юридической точки зрения ЦИК не имеет законного права делать то, что он сделал. Людям принадлежит право выбора, и в этом все должны быть равны, – подчеркнул градоначальник.

Что касается официальной причины снятия Таубер с предвыборной гонки, – наличие различных финансовых нарушений, – Чебан отметил, что необходимо было провести полноценное расследование всех обстоятельств.

– Я впервые увидел, как суд и ЦИК работают ночью. Думаю, была определенная цель, и это прискорбно для тех, кто, придя к власти, пытается получить еще больше власти. На сегодняшний день почти все государственные институты подчинены руководству страны. На посты в прокуратуре, СИБ, НАЦ, Teleradio Moldova пришли «партийные» деятели. И где теперь те предвыборные лозунги про транспарентность, демократию, стандарты, меритократию? – задался вопросом генпримар.

Ион Чебан также подчеркнул, что в данной ситуации не выступает в поддержку того или иного кандидата, а высказывает свое мнение касательно ситуации в целом.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.