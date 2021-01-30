Чебан о снегопаде в столице: Непогода не застигла нас врасплох, мы были подготовлены

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Муниципалитет был подготовлен к обильным снегопадам в этом году. Об этом заявил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан в ходе передачи Dreptul la Replică. Он отметил, что все муниципальные службы были максимально задействованы, но и без проблем не обошлось.

– В этом году, как и в прошлом, мы не были застигнуты врасплох. Я знаю возможности муниципалитета, и мы можем действовать вовремя. Что меня удивляет, так это мнения или выводы людей. На том этапе работа велась на полную мощность, с максимально подготовленной техникой. Были проблемы с общественным транспортом, особенно на склонах, на Хынчештском шоссе, улицах Георге Асаки, Алеку Руссо и других. Здесь объективно невозможно во время интенсивного движения распространять противогололедный материал. Второй вопрос – почему полиция не взаимодействовала с этими спецмашинами, чтобы сделать для них место в потоке. Мы же работали всю ночь, – заключил генпримар.

Ион Чебан также уточнил, что часть противогололедного материала осталась еще с прошлого года, и на складах хранится в достаточном количестве.

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