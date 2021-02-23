Чебан о случае в спортшколе на Буюканах: Не потерплю халатного отношения к детям

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан потребовал, чтобы за каждый случай злоупотребления служебным положением в учебных заведениях виновные лица были оштрафованы или даже уволены.

Он пригрозил, что в противном случае сам будет увольнять тех, кто не справляется со своими обязанностями. Гнев градоначальника вызвал случай, произошедший в муниципальной спортивной школе-интернате в секторе Буюканы, где детям подавали несколько видов блюд в одной тарелке.

Я попросил вице-примара вместе с Главным управлением образования, молодёжи и спорта проинспектировать школы и детские сады в столице, проверить качество питания, санитарное состояние пищевых блоков и соблюдение мер по защите от COVID-19, а также вывести из зоны комфорта директоров учебных учреждений. На основе собранной информации будет представлен отчёт, – заявил Чебан.

Он также подчеркнул, что не потерпит таких ситуаций, и в случае необходимости будут вызваны сотрудники Национального агентства по безопасности пищевых продуктов или другие компетентные органы.

В дальнейшем муниципалитет намерен выяснить мнение детей и родителей по поводу улучшения процесса питания в школах и детских садах.

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