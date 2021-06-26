Чебан о ситуации в руководстве столицей: Тех, кто не справляется с работой, мы не держим насильно

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Команда примарии достаточно монолитна. Это означает, что все её члены смотрят в одном направлении, и все слушают и слышат друг друга. Об этом заявил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан в ходе программы на частном телеканале.

Он отметил, что у команды примарии есть четкие задачи в работе, и если кто-то не справляется, их не держат насильно. Чебан также подчеркнул, что ответственность за работу вице-примаров и других руководителей в примарии лежит на нём.

– Что касается руководителя Главного управления социальной помощи и здравоохранения Татьяны Бучарски, – она не справлялась с работой по социальной защите. Сейчас этой работой занимаются как другие люди, так и я. У Киронды же очень “хромает” работа по важным для города проектам, находящимся в его ведении, – это, к примеру, такие проекты, как Генеральный градостроительный план, зональный план сектора Центр, парковки и многое другое. Что касается транспортной стратегии, предложенной им, – этот план интересный, но стоимость его реализации составляет 8 миллиардов леев, а этих денег у примарии нет. Необходимо соотноситься с реальностью. В Кишинёве есть очень много других нужд, – подчеркнул градоначальник.

Напомним, ранее Ион Чебан предложил Киронде покинуть пост вице-примара, так как он не выполняет возложенные на него обязанности, вместо этого жалуясь и выдвигая необоснованные обвинения.

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