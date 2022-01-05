Чебан о ситуации с Infocom: В ПДС боятся раскрытия махинаций бывшего директора, связанного с их партией

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Генпримар Ион Чебан подробно пояснил ситуацию с мунпредприятием Infocom, в котором бывший директор, связанный с партией ПДС, совершил ряд хищений.

По словам градоначальника, директор был законно уволен на основании решения суда. При этом он, утаив решение суда, работал в этой должности ещё 15 дней и подписал ряд документов, среди которых – контракт на закупку рекламы в Интернете на сумму 119 000 леев.

Сейчас врио директора этого мунпредприятия – молодой человек, который не является мне ни родственником, ни другом, как заявляют некоторые. И он, начав проверять документы, обнаружил много интересного о том времени, когда директором был приближённый к ПДС, – заявил Чебан.

Так, по словам градоначальника, были обнаружены махинации с закупками (завышенные цены услуг и победители с более высокими ценами), ремонт автомобиля на сумму, превышающую стоимость самого автомобиля, и многое другое.

Также известно, что во времена директора от ПДС база данных Infocom использовалась этой партией в личных целях в предвыборный период. В ПДС знают, что начато расследование этих махинаций, и поэтому суетятся. Об этом расследовании мы подробно расскажем чуть позже, – уточнил генпримар.

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