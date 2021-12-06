Чебан о ситуации с COVID-19: Минздрав бездействует, как будто пандемии больше нет

Чебан о ситуации с COVID-19: Минздрав бездействует, как будто пандемии больше нет

Генеральный примар муниципия Ион Чебан в очередной раз раскритиковал Министерство здравоохранения за отсутствие информации касательно ситуации с коронавирусом в Молдове.

Так, он отметил, что люди не получают никакой актуальной информации от ответственных за это государственных учреждений.

Люди не знают о рисках, связанных с новым штаммом, у них нет информации о вакцинации третьей дозой, о текущих случаях, о том, можно ли осуществить тестирование по более низкой цене. Чем вообще занимается Министерство здравоохранения, если даже власти не знают подробностей, которые важны для борьбы с пандемией? – задался вопросом градоначальник.

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