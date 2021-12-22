Чебан о ситуации с “Apă-Canal Chișinău” и очисткой сточных вод: Кишинёв на грани экономического коллапса

0

Агентство по окружающей среде оштрафовало “Apă-Canal Chișinău” на 12 миллионов леев за превышение концентрации азота на очистных сооружениях. Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан, добавив, что примария обжалует это решение в суде.

В связи с этим градоначальник провёл встречу со всеми экономическими агентами, подключёнными к столичной системе канализации, чтобы обсудить сложившуюся непростую ситуацию.

Так, по словам генпримара, законодательство обязывает “Apă-Canal Chișinău” с 1 января отключать от сети тех экономических агентов, у которых нет станции предварительной очистки. Ион Чебан отметил, что применение этого требования породит экономический коллапс.

У подавляющего большинства из 1200 экономических агентов есть серьёзные проблемы. Всем известно, что экономические агенты сильно пострадали за время пандемии. Не знаю, задумывался ли кто-нибудь в правительстве о том, чем грозит такая ситуация. Если мы сделаем так, как требуют от нас, то 80% экономических агентов не дотянут и до марта, город останется без молока, хлеба и другой продукции, – сказал Чебан.

В связи с этим он заявил, что было принято решение не отключать пока экономических агентов, но подчеркнул, что данную проблему необходимо срочно решать с участием центральных властей.

“Apă-Canal Chișinău” не несёт ответственности за то, что происходит у экономических агентов, – это забота структур, подведомственных центральным властям. Есть Национальный экологический фонд, есть немалые средства, выделяемые на региональное развитие. Есть, в конце концов, 80 миллионов евро от ЕС, и ЕС делает акцент именно на экологию. Давайте совместными усилиями решать проблему, – призвал градоначальник.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.