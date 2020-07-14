Чебан о ситуации на улице Пеливан: Примария не должна платить за чей-то непрофессионализм

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Любые работы на улицах столицы должны проводиться качественно, а если произошла ошибка, то виновные должны за это ответить. Такое заявление сделал генеральный примар Ион Чебан в связи с обрушением недавно уложенного асфальта на улице Пеливан.

По распоряжению градоначальника, было проведено служебное расследование по данному случаю. Таким образом, выяснилось, что сотрудники Apa Canal Chisinau сектора Буюканы не приняли мер для обеспечения работоспособности акведука из стали диаметром 500 мм, где ранее проводились работы после аварии на одном участке. В результате акведук был поврежден, прорвало трубу, и обрушился участок площадью 20 квадратных метров нового, недавно уложенного асфальтового покрытия.

– Хочу отметить, что работы по восстановлению асфальтового покрытия обошлись в 16 тысяч леев. Эти деньги будут возвращены муниципалитету виновными лицами. Речь идет о тех, кто выполнил работы некачественно, что привело к разрушению нового асфальта. Так будет происходить в каждом подобном случае. Примария не должна платить за чей-то непрофессионализм, – подчеркнул Ион Чебан.

Генпримар отметил, что в дальнейшем ответственные лица и вице-примар позаботятся о том, чтобы работы производились качественно, и до начала проведения работ, а также после их завершения будет проводиться тщательная проверка.

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