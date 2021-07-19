Чебан о школе №86: Здесь будет только школа, она будет отремонтирована и станет современной

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Генпримар представил более подробную информацию касательно предстоящего ремонта школы №86 в секторе Буюканы.

Сначала хочу сказать, что за всё время моей работы примаром не было такого, чтобы я говорил одно, а делал другое. Каждый проект, который я инициировал, я доводил до конца, и он никогда не наносил вреда городу. Что касается школы №86, здесь мы намерены совместно с коллегами из Бухареста осуществить очень хороший проект. Это будет образцовая современная школа, в которую будут ходить многие дети, – отметил градоначальник.

По его словам, на данный момент проект в разработке, его завершение запланировано на сентябрь текущего года.

Я попросил сотрудников Управления образования поговорить с родителями и учителями. Дети и учителя будут временно переведены в другие учреждения только после того, как начнётся фактический ремонт. Пока никто не переезжает и никто ничего не делает. У учебных заведений отрицательный баланс, потому что их бюджет рассчитывается в зависимости от количества учащихся, и этого бюджета недостаточно для содержания учреждений. В этом месте будет только современная школа, столь необходимая для сектора Буюканы, – отметил Чебан.

В настоящее время гимназию посещают 152 ребёнка, здесь работают 22 учителя. При этом вместимость данного учреждения составляет 600 мест, оно не используется в полную меру. В близлежащем лицее “И.С Нечуй-Левицкий” учатся 452 ребёнка, а вместимость данного учебного учреждения составляет 920 детей.

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