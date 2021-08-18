Чебан о Республиканском стадионе: Я просил центральные власти передать его в собственность муниципия. Его судьбу должны были решить кишинёвцы

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан заявил, что в случае с Республиканским стадионом необходимо было провести общественные консультации, так как этот объект является национальной ценностью для многих поколений жителей Молдовы. Об этом шла речь в ходе телепередачи «Moldova în direct» на канале Moldova 1.

Ранее я просил правительство передать в собственность муниципия Кишинёв следующие объекты: Республиканский стадион, разрушенное здание гимназии «Реал», по которому уже были инициированы обсуждения о восстановлении и обустройстве астрономической обсерватории, Легкоатлетический манеж, где мы с Федерацией лёгкой атлетики хотели осуществить многие проекты, Дворец культуры железнодорожников, где я предлагал сделать центр современного искусства и центр культуры. Когда я о чём-то говорю, то держу своё слово. Эти объекты не ремонтируются, потому что примария не имеет на это полномочий. Это не муниципальная собственность, а государственная, – сказал Чебан.

Что касается Республиканского стадиона, генпримар уточнил, что он направлял в правительство письма с просьбой о его передаче в собственность муниципия, и в случае, если бы запрос был принят, то по этому участку земли были бы организованы общественные консультации.

Считаю, что жители Кишинёва должны были сами решить, что им делать с этой территорией. Здесь мог бы быть парк, культурный центр или центр современного искусства. Если будет посольство, то и это решить должны были кишинёвцы. Это то, что непосредственно принадлежит народу. И государство должно консультироваться с гражданами по поводу принятия подобных решений, – подчеркнул генпримар.

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