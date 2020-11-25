Чебан о решении Нацагентства по рассмотрению апелляций: Автобусы нужны Кишиневу срочно, задержки вредят горожанам

0

Национальное агентство по рассмотрению апелляций потребовало от примарии Кишинева пересмотреть результаты конкурса, определившего компанию, у которой будут приобретены 100 автобусов. Генеральный примар Ион Чебан в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook заявил, что застигнут врасплох этим решением.

– Я знаю одно – автобусы нужны Кишиневу срочно, учитывая нынешнюю пандемию и опасность заражения в общественном транспорте. Нашей целью было получить эти автобусы уже к апрелю, но теперь придется пересматривать процедуру. Я не исключаю, что аукцион будет отменен, – заявил он.

Чебан также сказал, что в настоящее время в срочном порядке собираются члены рабочей группы и юристы, специализирующиеся на госзакупках, для поиска срочного решения.

– Это не имеет прямого отношения к примарии. Были предыдущие судебные споры, все процедуры выполнены. Мы сделаем всё возможное, чтобы это прояснить. Я не хочу верить, что где-то есть или были чьи-то интересы, и мне очень жаль, что многочисленные бюрократические проволочки вредят интересам граждан. Мы в примарии сделаем всё, что от нас зависит. В ближайшее время в муниципии появится хороший общественный транспорт, – отметил Чебан.

Напомним, победителем конкурса на приобретение 100 автобусов для Кишинева была признана компания-производитель ISUZU Anadolu Otomotiv Sanazii ve Ticaret, предложившая цену в 156 400 долларов за транспортную единицу. Все члены рабочей группы единогласно проголосовали за предложение компании ISUZU.