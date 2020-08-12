Чебан о ремонте улицы Албишоара: Мы работаем максимально быстро, но работы много

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Перекрытие части улицы Албишоара в связи с начавшимся ремонтом спровоцировало пробки в столице и, соответственно, недовольство горожан. Генеральный примар Ион Чебан отметил в связи с этим, что ответственные службы делают всё от них зависящее, чтобы работы продвигались как можно быстрее.

Мы держим связь с МВД и Дорожной полицией, они занимаются регулировкой движения. Да, неудобства для горожан есть, и я прошу за это прощения и прошу запастись терпением. Ремонт улицы Албишоара необходим, а объём работ очень большой – это и проезжая часть, и тротуары, и русло реки Бык, и ливневая канализация, и многие другие важные работы, – рассказал Чебан.

Отвечая на вопрос, почему работы не ведутся ночью, чтобы минимизировать пробки, генпримар отметил, что против этого активно выступают жители близлежащих домов.

Многие работы, которые мы делаем сейчас, необходимо было провести давно, но этим, к сожалению, до нас никто не занимался. Работы ведутся очень активно – уже в 7 утра на месте находятся ответственные лица, преторы и вице-преторы. Вся улица условно разделена на 5 сегментов, сейчас ведётся работа над первым – на это отведено 2 недели. Всего ремонт улицы Албишоара займет около 3 месяцев. Это крупная транспортная артерия Кишинёва, которая практически дублирует трафик бульвара Штефана чел Маре, и после ремонта она существенно облегчит дорожное движение в городе, – отметил примар.

Напомним, ремонт улицы Албишоара начался с отрезка от ул. Ю. Гагарина до ул. Измаил. Сейчас там ведутся работы по модернизации ливневой канализации, удалению старого асфальта с проезжей части. Также демонтировано более 1 300 погонных метров бордюра и начата установка новых бордюров.

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