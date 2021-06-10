Чебан о ремонте дороги на улице Албишоара: Подрядчик устраняет несоответствия за свой счёт

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Генеральный примар муниципия выступил с пояснением касательно повторного снятия недавно уложенного асфальта на улице Албишоара.

Так, по его словам, на некоторых участках дороги были выявлены несоответствия, допущенные подрядчиком, и теперь они устраняются за его же счёт в соответствии с обязательствами по контракту.

Был проведён ряд заседаний с подрядчиком и представителями Госадминистрации дорог, а также с ответственными чиновниками из примарии. Первоначально было предусмотрено снятие слоя асфальта и укладка нового примерно на 3000 м², но впоследствии было решено, что подрядчик снимет больше асфальта, чем планировалось, – пояснил градоначальник.

Он отметил, что сегодня срезается асфальт на последнем выявленном участке, возле улицы Петру Рареш, и при благоприятных погодных условиях сегодня планируется асфальтирование всего данного участка. Также устраняются несоответствия на всех участках на отрезке от улицы Заикин до улицы Петру Рареш.

После укладки асфальта планируется нанесение дорожной разметки. Это будет осуществлено в ближайшие недели.

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