Чебан о реформе ВУЗов: Это катастрофа для высшего образования

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан побеседовал с представителями научных кругов и университетов, которые протестовали в среду против проекта правительства о слиянии университетов Молдовы.

– У некоторых специалистов, посвятивших всю свою жизнь этой сфере, были слёзы на глазах – настолько их огорчило такое отношение к их работе. Реформа в данной сфере нужна, но её необходимо проанализировать, обсудить и согласовать со всеми, кого она непосредственно затрагивает. Одобренный некомпетентным правительством ПДС метод – это катастрофа для высшего образования, для людей, которые работают в данной сфере и которые могут в одночасье оказаться на улице, – отметил Чебан.

Генпримар добавил, что он, как бывший сотрудник Министерства образования и вице-министр в 2005-2009 годах, внёс значительный вклад в Кодекс о науке и инновациях, в Кодекс об образовании в 5 вариантах, в профессиональное образование и в реализацию ряда проектов для молодёжи.

– То, что они наворотили, заставит нас влезть в долги. Кроме того, это ещё долго придётся исправлять после них, как и в случае с Кишинёвом, – подчеркнул градоначальник.

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