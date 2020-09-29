Чебан о развитии туризма в Кишиневе: Нам есть чем гордиться, поэтому будем прилагать усилия

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В рамках празднования Всемирного дня туризма Ион Чебан принял участие в Генеральной ассамблее членов Национальной ассоциации въездного туризма Республики Молдова (ANTRIM).

На встрече стороны обсудили различные видения развития данной сферы. Градоначальник отметил, что цель муниципалитета – продвижение Кишинева как привлекательного туристического направления.

– Мы хотим вызвать у туристов интерес к посещению Республики Молдова и особенно ее столицы, где сосредоточено 80% всех объектов для размещения, культурных учреждений и исторических мест. Нам есть чем гордиться, поэтому стоит прилагать усилия, – заметил Чебан.

Стоит отметить, что в начале текущего года примария Кишинёва подписала соглашение о сотрудничестве с ANTRIM.

– Мы стремимся совместными усилиями реализовать проекты в сфере туризма и в смежных отраслях, чтобы привлечь инвестиции в столицу. Примария будет поддерживать все проекты, запланированные в соответствии с этим соглашением, а также будет поддерживать деятельность Информационного центра для туристов, – заверил генпримар.

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