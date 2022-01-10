Чебан о работе некоторых преторов: Мне было стыдно за то, что я увидел в секторах

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Генеральный примар разочарован работой некоторых преторов и директоров муниципальных управлений. По его словам, проинспектировав в минувшие выходные столицу, в некоторых ситуациях он почувствовал стыд.

– Наверное, уже в пятый раз я указываю на некоторые детали и делаю предупреждения. Уважаемые преторы, руководители управлений и предприятий, до проведения аттестации остаются считанные дни. И это будет решающая оценка для многих из вас. На днях я осмотрел город: побывал в нескольких секторах и на многих улицах. В некоторых местах мне было стыдно за вас, хотя я верю, что тяжело, сложно, но так оставлять вещи – непростительно, – отметил Чебан.

Генпримар считает, что в некоторых ситуациях либо специально ничего не делается, либо люди просто не хотят работать.

– Со всем уважением заявляю: я не буду применять санкции, не буду предупреждать и не буду никого просить делать свою работу. С теми, кто ничего не делает, мы попрощаемся. В этом году у нас много проектов, и я больше не принимаю никаких оправданий, – подчеркнул генпримар.

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