Чебан о работе над генпланом: Мунсоветники-горлопаны отказываются от помощи – они “голодные, но гордые” (ВИДЕО)

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Работа над Генеральным градостроительным планом ведётся интенсивно, однако некоторые муниципальные советники намеренно ставят палки в колёса и ведут себя абсолютно нелогично.

Об этом заявил генпримар муниципия Ион Чебан в ходе передачи “Эксклюзивное интервью” на REN Молдова. Он напомнил, что в разработке генплана должны были участвовать специалисты из Бухареста, однако мунсоветники на комиссиях не одобрили этой помощи.

Это должна была быть финансовая помощь в 10 миллионов леев и экспертная поддержка. Но мунсоветники решили, что нам такие подарки не нужны – мы “голодные, но гордые”. Они потребовали от нас включения в бюджет 20 миллионов леев на эти цели, но голосовать за это не стали – вот вам один из примеров их логики. Что касается помощи российских специалистов, я предчувствую, что и в этой сфере начнутся проблемы – потому что “из Сибири нам ничего не надо”. А им, этим горлопанам, постоянно кричащим у микрофона, вообще ничего не надо – они руководствуются принципом “чем хуже, тем лучше”, – заметил Чебан.

Напомним, сейчас в Кишинёве находится команда специалистов из Российской Федерации, которые помогают муниципалитету в разработке документации по Плану обустройства территории муниципия Кишинёв.

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