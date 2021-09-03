Чебан о проведении в Кишинёве мероприятий: Примария не может их запретить, действовать должны центральные власти

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Ни примария Кишинёва, ни столичная Чрезвычайная комиссия по общественному здоровью не вправе запрещать проведение в городе мероприятий.

Об этом в очередной раз заявил генеральный примар муниципия Ион Чебан.

Он также рассказал, что было решено созвать на заседание организаторов мероприятий, чтобы обратить их внимание на необходимость соблюдения обязательных мер в сфере общественного здоровья, введённых как Национальной комиссией, так и муниципальной. Речь идёт об ограничении количества людей на мероприятиях, соблюдении расстояния, ношении масок, а также о других действующих мерах.

В дальнейшем компетентные центральные органы должны запрещать, санкционировать или составлять протоколы, если эти правила нарушаются. Ответственность не должна возлагаться на местную публичную администрацию, которая, как известно, не имеет муниципальной полиции, карабинеров или других рычагов и полномочий, поэтому юридически мы не можем вмешиваться. Кишинёв является столицей, и нам нужна эффективная коммуникация и координация действий для борьбы с пандемией, – подчеркнул градоначальник.

Ранее Ион Чебан выразил недовольство действиями центральных властей в том, что касается борьбы с COVID-19.

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