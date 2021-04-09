Чебан о проблеме с закупкой асфальта: Приглашаю чиновников прокатиться по Кишинёву, ощутить состояние дорог

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Ремонт дорог в Кишинёве по-прежнему задерживается из-за центральных властей, так как муниципалитет не может закупить горячий асфальт, для которого введены новые стандарты. Эта проблема стала основной темой, которую генеральный примар Ион Чебан обсуждал в среду в правительстве. Как признался градоначальник, беседа была долгой и непростой, и конкретного срока решения проблемы добиться не удалось.

– Новые стандарты по асфальту были одобрены в марте, но до сих пор нет классификации асфальтовых смесей. Проблема в том, что в Молдове нет официально аккредитованных структур и лабораторий, чтобы осуществить эту классификацию согласно стандартам ЕС. На данный момент работа в этом направлении ведется. От имени кишиневцев я потребовал решить этот вопрос как можно скорее, потому что ситуация с дорогами в столице катастрофическая, – подчеркнул Чебан.

Он также рассказал, что сегодня состоялось заседание в правительстве по этому вопросу, и его заверили, что на следующей неделе будут рассмотрены некоторые технические решения. Чебан отметил, что вряд ли получится начать работы раньше мая.

– Я готов вместе с любым чиновником проехаться по улицам Кишинёва и показать на практике, как обстоят дела с дорогами. Повторюсь: деньги у муниципалитета есть, тендеры запущены, но асфальт приобрести мы не можем. Что касается временного ремонта с применением холодного асфальта – это не выход, так как покрытие продержится всего несколько месяцев, а холодный асфальт стоит дороже горячего, – уточнил Чебан.

Напомним, до тех пор, пока не будет опубликован документ, устанавливающий новые стандарты закупки асфальта, примария Кишинёва не может начать ремонт дорог.

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