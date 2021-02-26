Чебан о предварительных итогах опроса: в 11 пригородах жители выбирают общественный транспорт

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Около 60% жителей коммуны Трушены и более 23% населения Тогатино проголосовали на сайте suburbii.chisinau.md за строительство канализационных сетей. При этом в 11 из 18 населённых пунктов, входящих в состав муниципия Кишинёв, жители выбирают общественный транспорт. Об этом написал генеральный примар Ион Чебан на своей странице в соцсети, отметив, что люди должны быть обеспечены необходимыми условиями для комфортного проживания.

– В 11 пригородных населённых пунктах жители проголосовали за общественный транспорт в Кишинёв, что является актуальной проблемой, особенно в период пандемии. В топ опроса также вошли проекты по ремонту подъездных дорог к пригородам и реабилитация учебных заведений, – отметил Ион Чебан.

Напомним, что на сайте suburbii.chisinau.md граждане могут высказать своё мнение о приоритетных проектах, которые необходимо реализовать в пригородах в 2021 году. Сделать это можно до 7 марта.

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