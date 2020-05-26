Чебан о пожаре на Moldexpo: Меня проинформировали, что в помещении было два газовых баллона (ФОТО)

0

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан отправился на территорию МВЦ Moldexpo, где сегодня вспыхнул пожар, чтобы ознакомиться с реальной ситуацией на месте и проверить, в безопасности ли пациенты и медицинские работники Центра COVID-19. С самого начала возгорания градоначальник постоянно был на связи с претором сектора, а также с директором триажного центра.

– Меня проинформировали, что в здании были найдены два баллона с газом. Ждем выводов ГИЧС. Хочу напомнить, что ранее специальная комиссия проверила жилые дома и проинформировала граждан, что использование газовых баллонов незаконно, так как они представляют опасность, – написал Чебан на своей странице в соцсети.

Он также отметил, что, к счастью, в результате инцидента никто не пострадал, а огонь был локализован.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.