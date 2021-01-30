Чебан: О повышении цены на проезд в транспорте пока и речи быть не может

0

Стоимость проезда в автобусах и троллейбусах Кишинева не может быть повышена, пока у жителей муниципия не будет полноценного качественного общественного транспорта. Об этом заявил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан.

Он также отметил, что муниципалитет несет миллионные убытки из-за общественного транспорта, а инвестиции в него составляют около полумиллиарда леев.

– Дохода нет. В период эпидемии COVID-19 мы тратим почти 2 миллиона леев в день. Когда придет время думать над повышением тарифа – мы будем обсуждать это с жителями Кишинева, – сказал Ион Чебан.

По подсчетам, озвученным генпримаром, цена на проезд в автобусе должна быть 10 леев, а в троллейбусе – более 5 леев.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.