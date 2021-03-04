Чебан о повторном проведении тендера на закупку 100 автобусов: Мы подстраховались (ВИДЕО)

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До повторного проведения отменённого тендера на закупку 100 автобусов для Кишинёва у примарии была возможность приобрести автобусы дешевле, и если бы это было сделано, то они уже ходили бы по улицам столицы.

Об этом в ходе передачи “Главный вопрос” на телеканале NTV Moldova заявил генеральный примар муниципия Ион Чебан. Он отметил, что после того, как этот отличный вариант был отвергнут, примария пошла по пути тендера, но и здесь возникли проблемы – его результаты были отменены. Ион Чебан предположил, что в данной ситуации имели место бюрократия и чьи-то интересы.

Сейчас мы запустили второй тендер, объявление опубликовано на платформе achizitii.md и появится в Официальном журнале ЕС. Чтобы этот тендер увенчался успехом, и автобусы были наконец приобретены, мы подстраховались – обратились в парламент. Как говорится в анекдоте: “Чукча не дурак, у чукчи проездной”. У нас сложилась ситуация, когда хочется и смеяться, и плакать, – с сожалением сказал Чебан.

Градоначальник выразил надежду на то, что автобусы всё же будут приобретены и прибудут в Кишинёв до конца текущего года.

Напомним, ранее Ион Чебан попросил Муниципальный совет, правительство и парламент начать прямые переговоры с производителями о закупке 100 автобусов для муниципия.

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